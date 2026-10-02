Dois iranianos detidos em Manchester por planearem ataques terroristas contra judeus

A Procuradoria britânica acusou hoje formalmente dois homens de nacionalidade iraniana de um crime de terrorismo, relacionado com um alegado plano de atentado contra a comunidade judaica de Manchester.

O Ministério Público acusou Salam Ahmadyan, de 36 anos, e Rahman Salehi, de 34 anos, de "participação em atividades preparatórias de atos terroristas" --- acusação que resultou em prisão preventiva e que exigirá que ambos compareçam sábado no Tribunal de Magistrados de Westminster.

O organismo considera que "ambos os homens estiveram em contacto com um terceiro no estrangeiro, possivelmente no Irão, no contexto da conspiração", informou a polícia britânica ao anunciar a acusação.

A corporação indicou, em comunicado, que os dois acusados foram detidos em Manchester no dia 20 de setembro e posteriormente transferidos para uma esquadra em Londres, após uma investigação da unidade antiterrorismo sobre uma "presumível urdidura contra a comunidade judaica" em Manchester (norte).

As acusações incluem, segundo a polícia, "comunicar com outras pessoas através de aplicações encriptadas para adquirir componentes destinados à montagem de um engenho explosivo caseiro".

Além disso, os arguidos terão obtido um documento intitulado "Passos para fabricar uma bomba de cloro em pó e óleo/fluido de travões automóveis", bem como material vídeo com instruções sobre o fabrico de um engenho explosivo improvisado e o equipamento necessário para tal.

Consta ainda o uso da internet para "identificar e investigar possíveis alvos de ataque" e a obtenção de imagens, plantas e mapas de possíveis locais de atentado, além da realização de "trabalhos de reconhecimento" nessas localidades.