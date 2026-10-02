Morreu Lito Sousa, referência brasileira da aviação

O influenciador e especialista em aviação Lito Sousa morreu esta quinta-feira, aos 59 anos, após uma rápida evolução da doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), uma rara doença neurodegenerativa para a qual não existe cura. A morte foi confirmada pela mulher, Mila Seidl, nas redes sociais.

Recorde-se que ainda esta semana, na passada terça-feira, 29 de Setembro, a história de Lito Sousa à boleia da DCJ, ficou expressa nas páginas do DIÁRIO.

Lito Sousa ficou conhecido no Brasil através do canal de YouTube Aviões e Músicas, onde explicava, de forma acessível, temas relacionados com a aviação, desde o funcionamento das aeronaves aos procedimentos de segurança e acidentes aéreos. Era mecânico de aeronaves e, mais tarde, obteve licença de piloto privado.

O influenciador tinha feito, ao longo dos anos, vários vídeos sobre a Madeira e o seu aeroporto, uma das mais famosas, a do acidente do avião da TAP em 1977.

O diagnóstico de DCJ foi divulgado em Agosto, depois de Lito ter começado a apresentar problemas neurológicos. Ao contrário do quadro mais habitual da doença, começou por perder capacidade motora. A doença evoluiu rapidamente e levou à sua hospitalização no início de Setembro.

A família chegou a conseguir autorização excepcional para que recebesse o ALN-6457, uma substância experimental que estava a ser estudada para a doença. O tratamento foi administrado em Setembro, mas não travou a evolução do quadro.

A DCJ é uma doença rara causada pela acumulação anormal de proteínas chamadas príons no cérebro. Pode provocar perda de memória, alterações cognitivas, problemas de coordenação, tremores e perda progressiva de capacidades motoras, com uma evolução geralmente rápida. A incidência estimada é de um a dois casos por milhão de pessoas por ano.

Na despedida, Mila Seidl recorreu à linguagem da aviação, que marcou a vida do marido: "Um grande abraço e até ao próximo voo. Foi uma honra ter viajado com você. Te amo. Sempre".