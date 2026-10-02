Coreia do Norte disparou projéctil em direcção a águas da Coreia do Sul

A Coreia do Norte disparou pelo menos um projétil em direção às águas a leste da Coreia do Sul, informaram as forças armadas de Seul.

Em comunicado na manhã de sábado (hora local), o Estado-Maior Conjunto sul-coreano não informou de imediato se o projétil em causa era um míssil balístico ou outro tipo de sistema.

O lançamento ocorre numa fase da crescente tensão entre os dois países, após explosões de minas terrestres que feriram três soldados sul-coreanos no mês passado.

A Coreia do Sul e o Comando da ONU, liderado pelos Estados Unidos, afirmaram que as explosões foram provocadas por minas norte-coreanas.