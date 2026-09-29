Ambulância chamada após reacendimento de incêndio na Zona Velha

Uma ambulância dos Bombeiros Voluntários Madeirenses foi chamada, esta manhã, para a Rua da Boa Viagem, na Zona Velha do Funchal, onde se registou um reacendimento do incêndio que deflagrou na noite de sexta-feira num edifício habitacional. Foram igualmente mobilizados novos meios de combate às chamas, embora a situação aparente estar agora mais calma.

O alerta para o reacendimento foi dado pelas 8h10. Uma coluna de fumo tornou-se visível na zona, levando à intervenção dos Bombeiros Sapadores do Funchal, que contam com o apoio dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz. A PSP encontra-se igualmente no local.

A ocorrência obrigou ao corte parcial da Rua D. Carlos I, nas proximidades do Mercado dos Lavradores, com os condutores a serem obrigados a inverter a marcha. A Rua Latino Coelho também se encontra cortada à circulação.

Oito pessoas tiveram de ser realojadas na sequência do incêndio de grandes dimensões que deflagrou, na noite de sexta-feira, naquele edifício habitacional da Rua da Boa Viagem.