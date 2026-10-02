"Estamos disponíveis para continuar a criar as pontes necessárias para construirmos uma cidade para todos"

A vereadora com o pelouro da Saúde, Helena Leal, defendeu, no 2.º Encontro Regional da ANDO na Região Autónoma da Madeira, uma abordagem integrada à saúde e à inclusão, sublinhando o papel dos municípios na criação de respostas que tenham em conta as diferentes dimensões da vida das pessoas com displasias ósseas.

Na sessão de abertura do encontro, que decorre esta sexta-feira, 2 de Outubro, no Instituto para a Qualificação, IP-RAM - Escola Profissional Dr. Francisco Fernandes, a vereadora felicitou a Delegação Regional da ANDO pela iniciativa e destacou a importância de "abrir novos caminhos", promovendo uma maior articulação entre a saúde, a educação, o emprego e o apoio social.

Helena Leal destacou o papel dos municípios enquanto parceiros próximos das populações e agentes capazes de mobilizar diferentes entidades e recursos do território. Para a autarca, é fundamental ultrapassar uma visão da saúde centrada exclusivamente na doença e valorizar os determinantes sociais da saúde, através de políticas públicas integradas e de respostas ajustadas às necessidades das pessoas e das populações mais vulneráveis.

A vereadora reiterou a disponibilidade do Município do Funchal para continuar a trabalhar em parceria com a ANDO e com a sua Delegação Regional na Madeira, reconhecendo o papel das associações na resposta às necessidades das pessoas em situação de vulnerabilidade e na promoção do bem-estar físico, mental e social.

“Estamos disponíveis para continuar a abrir caminhos e a criar as pontes necessárias para construirmos uma cidade para todos, cada vez mais inclusiva, produtiva e saudável, mas, acima de tudo, humanizada”, concluiu.

Segundo nota à imprensa, o 2.º Encontro Regional da ANDO, apoiado pela Câmara Municipal do Funchal, reúne profissionais de saúde, representantes de entidades institucionais e membros da comunidade em torno de um programa dedicado à partilha de conhecimento, à capacitação e ao combate à invisibilidade das doenças raras do esqueleto.