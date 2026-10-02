Chega exige "verificação urgente às condições de acesso dos meios de socorro" ao Bairro da Nazaré

O vereador do CHEGA na Câmara Municipal do Funchal, Luís Filipe Santos, exige "uma verificação urgente às condições de segurança e de acesso dos meios de socorro à zona habitacional situada entre a Rua da Venezuela e a Rua do Brasil, no Bairro da Nazaré".

Diz que "a Investimentos Habitacionais da Madeira IHM realizou recentemente alterações no jardim existente nas traseiras destes edifícios e apresentou publicamente a intervenção". Acrescenta que "melhorar e valorizar estes espaços é importante. Mas há coisas muito mais importantes do que ter um jardim bonito". "Uma delas é garantir que, numa emergência, os bombeiros conseguem chegar às pessoas", refere.

Afirma, em nota à imprensa, que "uma visita ao local levanta sérias dúvidas". E prossgue: "Nos acessos existentes nas traseiras dos prédios, onde estão situadas todas as cozinhas dos apartamentos, foram colocados bancos, estruturas em betão e outros elementos de mobiliário urbano que reduzem a passagem. E a pergunta é muito simples".

"Se houver um incêndio num destes prédios, como chegam os bombeiros?", questiona.

Diz ainda que "a situação merece ainda maior atenção porque, segundo a informação recolhida no local, existe apenas uma boca de incêndio naquela zona". "Não sabemos se está operacional e, como é possível observar no local, encontra-se parcialmente tapada e condicionada pela vegetação", afirma.

Podemos ter jardins bonitos, novos equipamentos e espaços mais agradáveis. Tudo isso é positivo. Mas a segurança das pessoas vem primeiro. Quero saber se um carro dos bombeiros consegue passar, se uma ambulância consegue chegar aos prédios e se aquela boca de incêndio funciona. Não podemos descobrir as respostas no dia em que acontecer uma emergência". Luís Filipe Santos

Luís Filipe Santos pedirá que a Câmara Municipal do Funchal exija que "a IHM, em articulação com os Bombeiros e a Proteção Civil, faça uma vistoria urgente ao local e teste efetivamente as condições de acesso dos meios de emergência, bem como a operacionalidade e acessibilidade da boca de incêndio".

Diz que "se existirem obstáculos que impeçam ou dificultem a passagem dos meios de socorro, devem ser removidos ou relocalizados".

Não estou contra a melhoria do jardim. Pelo contrário. Mas não podemos gastar dinheiro a melhorar um espaço e esquecer aquilo que pode fazer a diferença entre salvar ou não salvar uma vida. Primeiro a segurança das pessoas. Depois o resto". Luís Filipe Santos

Para Luís Filipe Santos, "esta situação não deve servir para criar alarmismo, mas também não pode ser ignorada".

E conclui: "É muito melhor fazer estas perguntas hoje do que procurar respostas depois de uma tragédia".