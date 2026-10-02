Circulação condicionada entre o fim do Túnel do Norte e o início do Túnel do Serrado
A circulação automóvel na VE1, no troço compreendido entre os quilómetros 4,93 e 6,36, vai estar condicionada entre os dias 7 e 17 de Outubro, devido a trabalhos de reparação do pavimento.
De acordo com a Via Expresso, a intervenção decorrerá em período diurno, no troço situado entre o fim do Túnel do Norte e o início do Túnel do Serrado.
Os trabalhos estarão devidamente sinalizados no local, sendo solicitado aos automobilistas que circulem com precaução e cumpram rigorosamente a sinalização e as instruções transmitidas pelas entidades responsáveis.
A entidade gestora apela ainda à compreensão dos utentes da via durante o período de realização das obras.
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