Circulação condicionada entre o fim do Túnel do Norte e o início do Túnel do Serrado

A circulação automóvel na VE1, no troço compreendido entre os quilómetros 4,93 e 6,36, vai estar condicionada entre os dias 7 e 17 de Outubro, devido a trabalhos de reparação do pavimento.

De acordo com a Via Expresso, a intervenção decorrerá em período diurno, no troço situado entre o fim do Túnel do Norte e o início do Túnel do Serrado.

Os trabalhos estarão devidamente sinalizados no local, sendo solicitado aos automobilistas que circulem com precaução e cumpram rigorosamente a sinalização e as instruções transmitidas pelas entidades responsáveis.

A entidade gestora apela ainda à compreensão dos utentes da via durante o período de realização das obras.