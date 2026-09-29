Quais as orientações da DGS sobre alimentação nas creches?

Pela primeira vez, a Direcção-Geral de Saúde emitiu um documento com ‘Orientações para a alimentação em creches e outras respostas sociais’, destinada a crianças até aos 3 anos. Com os números da obesidade infantil a serem preocupantes, eis que impera que sejam tomadas medidas.

Na nota introdutória do documento, fica patente que “os dados disponíveis para a população portuguesa evidenciam que, ainda antes dos três anos de idade, se verificam consumos insuficientes de alimentos protectores, como os produtos hortícolas, e um consumo frequente de alimentos e bebidas com elevado teor de açúcares simples e de sal”.

Também as crianças vindas de contextos económicos mais carenciados apresentam um menor acesso a uma alimentação saudável e nutricionalmente adequada.

As creches, sendo um local onde as crianças passam grande parte do dia, representam igualmente um papel fundamental na alimentação das mesmas e nos seus hábitos.

Deixamos então algumas das principais indicações da tutela:

Aleitamento Materno

1 – Deve ser prestado apoio aos pais que pretendam manter o aleitamento materno das crianças

2 – Disponibilização de um espaço confortável e silencioso que possibilite às mães amamentar os seus filhos com privacidade.

3 – Correcta identificação e conservação dos recipientes ou biberões de leite materno fornecidos pelos pais.

4 – Reaquecimento adequado dos biberões com leite materno.

Sopa

A sopa deve sempre ser constituída por hortícolas, incluindo um alimento do grupo dos cereais e derivados, tubérculos (ex.: batata, batata-doce, arroz, massa) ou do grupo das leguminosas para a “base” da sopa; um hortícola fornecedor de betacarotenos (ex.: cenoura, abóbora, espinafres ou nabiça); um hortícola rico em antioxidantes (ex.: cebola, alho ou alho-francês); e um hortícola de folhas verdes (ex.: alface, brócolos, couve coração). Não devem ser misturados mais do que quatro ingredientes.

Prato

Os pratos devem conter uma fonte de proteína, que deve ser variada, privilegiando as carnes brancas, sendo que o ovo pode ser oferecido em alternativa à carne ou ao pescado.

As hortícolas devem igualmente variar e incluir folhas verdes e hortícolas fornecedores de betacarotenos.

Os cereais e derivados, e tubérculos devem variar entre arroz, massa e batata. Os cereais integrais devem ser privilegiados.

As porções devem ser adaptadas à idade de cada criança e os alimentos oferecidos separadamente para que possam conhecer os diferentes sabores, texturas e cores.

Sobremesa

A sobremesa deve ser sempre fruta da época, diversificada ao longo da semana, sendo que até aos 8 meses deve ser fornecida em forma de puré.

Lanches

O lanche deve ser constituído por uma combinação de alimentos do grupo da fruta e hortícolas; cereais e derivados, tubérculos; e lacticínios. O leite de vaca deve ser oferecido apenas a partir dos 12 meses.