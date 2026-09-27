A Madeira tem mesmo a taxa de desemprego mais baixa do País?

Os números mais recentes sobre o mercado de trabalho voltaram a colocar a Madeira numa posição de destaque no panorama nacional. A Região terá actualmente a taxa de desemprego mais baixa do País. Mas será mesmo assim?

Este Fact Check procurou os dados oficiais do Inquérito ao Emprego para perceber como se posiciona a Madeira face às restantes regiões portuguesas e se a afirmação corresponde aos números disponíveis.

Os dados mais recentes referem-se ao segundo trimestre de 2026 e foram divulgados pela Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM), tendo por base o Inquérito ao Emprego do Instituto Nacional de Estatística (INE).

Nesse período, a taxa de desemprego na Região Autónoma da Madeira foi estimada em 3,5%. O valor representa uma descida de 1,0 ponto percentual face ao trimestre anterior, quando se situava nos 4,5%, e uma redução de 1,3 pontos percentuais em comparação com o segundo trimestre de 2025, quando atingia os 4,8%.

Desemprego na Madeira recua em Julho, diz IEFP O número de desempregados inscritos nos centros de emprego caiu 8,1% em julho, em termos homólogos, mas subiu 1,7% face a junho, após cinco meses consecutivos a recuar, para 269.100, segundo dados divulgados hoje pelo IEFP.

Madeira abaixo de todas as regiões

Para perceber se os 3,5% correspondem efectivamente à taxa mais baixa do País é necessário comparar a Madeira com as restantes regiões NUTS II.

E os números confirmam uma diferença clara. No segundo trimestre deste ano, a taxa de desemprego do conjunto do País foi de 5,3%, ficando 1,8 pontos percentuais acima da registada na Madeira.

Depois da Região Autónoma da Madeira, surgiam Centro e Alentejo, ambos com 4,0%, Algarve, com 4,2%, Oeste e Vale do Tejo, com 4,6%, e Açores, com 5,0%.

Desemprego na Madeira cai 10,5% em Agosto Região tinha 4.871 desempregados inscritos, menos 571 do que há um ano. Madeira regista a segunda maior descida homóloga do País

Acima da média nacional estavam o Norte e a Grande Lisboa, ambos com 5,7%, enquanto a Península de Setúbal apresentava o valor mais elevado, de 7,4%.

Ou seja, nenhuma das restantes regiões portuguesas apresentava, nesse período, uma taxa de desemprego inferior aos 3,5% registados na Madeira.

Também nunca houve tão poucos desempregados nesta série

Os dados oficiais mostram ainda que não foi apenas a taxa de desemprego que atingiu um mínimo.

A população desempregada na Madeira foi estimada em cerca de 5 mil pessoas, o valor mais baixo desde o início da actual série estatística, em 2011. Face ao segundo trimestre de 2025, o número de desempregados diminuiu 23,3%. Comparativamente aos primeiros três meses deste ano, a redução foi de 21,4%.

Ao mesmo tempo, a população empregada atingiu 137,8 mil pessoas, mais 6,2% do que um ano antes, enquanto a população activa subiu para 142,8 mil pessoas.

Desemprego atinge mínimos desde 2002 na Madeira Apenas os jovens desempregados contrariam a tendência geral na Região, comparando com o mês passado

Também estes dois indicadores atingiram máximos da actual série estatística. Há, contudo, uma ressalva importante. A taxa de desemprego resulta dos critérios definidos no Inquérito ao Emprego e não abrange todas as pessoas que, de alguma forma, poderiam estar disponíveis para trabalhar.

Por isso, o INE utiliza também o conceito de subutilização do trabalho, que inclui, entre outras situações, desempregados, pessoas disponíveis para trabalhar mas que não procuraram emprego e trabalhadores em subemprego a tempo parcial.

Na Madeira, esta realidade abrangia 10,1 mil pessoas no segundo trimestre de 2026, correspondendo a uma taxa de subutilização do trabalho de 7,0%. Também este indicador caiu, quer em termos trimestrais, quer na comparação com o mesmo período do ano passado.

Os dados não deixam, portanto, margem para dúvida quanto à afirmação em análise. No período estatístico mais recente disponível, a Madeira apresentava a menor taxa de desemprego entre todas as regiões NUTS II portuguesas.