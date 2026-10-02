Madeira é “determinante” para a política externa portuguesa

O embaixador Martins da Cruz considera que a Madeira desempenha um papel determinante na política externa portuguesa e na projecção internacional do País, sobretudo perante a actual conjuntura mundial.

“A Região Autónoma da Madeira tem um papel muito importante para a estabilidade da política externa portuguesa, não só pela posição geoestratégica que ocupa”, afirmou, à margem da conferência em que participa na Madeira.

Martins da Cruz salientou a importância da dimensão atlântica de Portugal, estabelecendo uma distinção entre o enquadramento europeu do País e a sua posição estratégica.

“Portugal é, de um ponto de vista político e de um ponto de vista económico, um país europeu. De um ponto de vista estratégico, somos um país atlântico”, sustentou.

Neste contexto, o antigo ministro dos Negócios Estrangeiros atribui particular importância à Região Autónoma. “A Madeira ocupa um papel determinante e contribui de uma forma decisiva para a estabilidade e para a projecção internacional de Portugal”, afirmou.

Martins da Cruz adiantou que esta dimensão estratégica da Madeira será precisamente uma das matérias que pretende desenvolver durante a sua intervenção na conferência.