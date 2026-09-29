Paula Margarido destaca importância da prestação de cuidados domiciliários

A secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, realizou esta terça-feira uma visita de trabalho à empresa Cuidados 365 – Cuidados de Saúde, localizada na freguesia de São Martinho, com o objectivo de conhecer de perto a sua actividade e o contributo da iniciativa privada para a prestação de cuidados à população idosa.

Gerida pela enfermeira Rubina Santos e por Vítor Ferreira, a empresa conta com uma equipa de 50 ajudantes de acção directa e presta cuidados personalizados de enfermagem e de higiene a 34 utentes, maioritariamente residentes nos concelhos do Funchal, Santa Cruz e Câmara de Lobos.

Durante a visita, Paula Margarido destacou a importância dos cuidados domiciliários na promoção da autonomia, do bem-estar e da qualidade de vida das pessoas idosas, reconhecendo o contributo da iniciativa privada para a diversificação das respostas existentes na Região.

A governante salientou, igualmente, o papel do Instituto de Segurança Social da Madeira (ISSM, IP-RAM), entidade responsável pela autorização destas respostas sociais, sublinhando a importância de assegurar a qualidade dos serviços prestados e a proteção das pessoas que deles beneficiam.

"Envelhecer com dignidade significa, também, ter a possibilidade de continuar a viver em casa, no seu ambiente familiar, com o acompanhamento e os cuidados necessários. Para isso, precisamos de respostas diversificadas, de qualidade e ajustadas às necessidades de cada pessoa. A iniciativa privada tem aqui um papel importante, complementando as respostas públicas e as desenvolvidas pelas instituições do setor social", afirmou Paula Margarido.

A secretária regional reforçou ainda a importância do contacto directo com as entidades que prestam estes cuidados, permitindo conhecer os desafios enfrentados pelos profissionais e identificar oportunidades de melhoria.

"O nosso compromisso é colocar as pessoas no centro das respostas, reconhecendo que cuidar de quem envelhece é uma responsabilidade partilhada. Mais do que prolongar os anos de vida, importa garantir que esses anos sejam vividos com dignidade, segurança e qualidade, respeitando, sempre que possível, a vontade de cada pessoa de permanecer na sua própria casa", acrescentou.

A secretária regional esteve acompanhada pela presidente do Conselho Directivo do Instituto de Segurança Social da Madeira, Nivalda Gonçalves, e pela chefe de sector do Departamento de Programas e Projetos Sociais do ISSM, Ana Margarida Cruz.