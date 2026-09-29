Valter Correia destaca os bons resultados da Madeira nos testes PISA

Os resultados da Madeira nos testes PISA - Programa Internacional de Avaliação de Alunos - foram destacados por Valter Correia, numa intervenção em que referiu as políticas de educação regionais.

A Madeira apresentou resultados no PISA 2025 muito acima dos nacionais e inclusive acima da média da OCDE, nas várias disciplinas e áreas de conhecimento.

O deputado social-democrata referiu as medidas do Governo Regional que permitiram um melhor trabalho nas escolas e promover o sucesso dos alunos.

A digitalização do ensino, vinculação de professores e medidas para o melhor funcionamento das escolas foram referidas por Valter Correia.