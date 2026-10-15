Tenista sérvio suspenso por 24 anos por recrutar atletas para jogos combinados

O tenista sérvio Stefan Milicevic foi hoje castigado com 24 anos de suspensão e multado em 62.500 euros por infrações graves das normas anticorrupção, ao recrutar jogadores para combinar partidas.

A punição, decretada pela Agência Internacional de Integridade do Ténis (ITIA), implica que o atleta de 29 anos termine prematuramente uma carreira sem brilho internacional, com o seu melhor ranking mundial ATP a ser 1.338.º, em agosto de 2014.

A investigação da ITIA detetou manipulação de seis partidas, cinco das quais com o próprio a ser protagonista.

Além destes jogos combinados, o atleta balcânico tentou manipular outras tantas entre 2022 e 2024, período no qual terá tentado recrutado ou tentado recrutar vários jogadores profissionais para rede corrupta.

A sanção terminará em 08 de outubro de 2050, quando Milicevic tiver 53 anos.