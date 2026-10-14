Identificado alegado infractor por despejo ilegal de resíduos na Ribeira Brava

A Guarda Nacional Republicana (GNR) identificou um alegado infractor por abandono ilegal de resíduos nas serras e linhas de água da Ribeira Brava, na sequência de uma operação de limpeza realizada durante os meses de Agosto e Setembro.

A acção, desenvolvida pelo Município da Ribeira Brava em articulação com a ARM – Águas e Resíduos da Madeira, contou com o acompanhamento da GNR, através do Comando Territorial da Madeira e do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA).

No decorrer da operação foram recolhidas cerca de sete toneladas de resíduos, entre colchões, electrodomésticos e materiais de construção e demolição. Os resíduos foram posteriormente encaminhados para a Estação de Transferência da Zona Oeste (ETZO), na Meia Légua.

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Segundo a autarquia, através de uma publicação nasredes sociais, a GNR desenvolveu diligências de fiscalização que permitiram identificar um alegado responsável pelo despejo ilegal, tendo sido desencadeados os procedimentos legalmente aplicáveis.

O Município da Ribeira Brava apela à população para que denuncie situações de abandono ilegal de resíduos e garante que continuará a promover acções de fiscalização e limpeza no concelho. "O Município manterá uma actuação atenta e interventiva, promovendo novas acções sempre que se revelem necessárias e reforçando a articulação com as entidades competentes e a sensibilização da população", termina.

