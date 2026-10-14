EcoTrail Funchal desafia 500 atletas de 20 nacionalidades

O desporto volta a cruzar-se com a natureza na 12.ª edição do EcoTrail Funchal, que deverá reunir cerca de 500 atletas de 20 nacionalidades. A prova foi apresentada, esta tarde, no átrio da Câmara Municipal do Funchal, numa cerimónia onde foi destacado o potencial do evento para a promoção turística da Madeira e a valorização do património natural.

Com percursos de 15, 30, 45 e 60 quilómetros, a iniciativa, que é organizada pelo DIÁRIO e autarquia do Funchal, promete desafiar os limites dos participantes, levando-os por trilhos, montanhas, zonas florestais e espaços urbanos. A programação contempla ainda a 'Kids Race', destinada aos mais novos, procurando incentivar a prática desportiva desde a infância.

Na apresentação, Ricardo Miguel Oliveira, director-geral e editorial do DIÁRIO, sublinhou que a longevidade do evento demonstra a importância de dar continuidade a um projecto que alia desporto, turismo e consciência ambiental.

A nossa riqueza não se esgota no mar, no clima ou na paisagem que se contempla. Está também nos caminhos que se percorrem, nas montanhas que se vencem e nas florestas que se descobrem Ricardo Miguel Oliveira, director-geral e editorial do DIÁRIO

Foto Hélder Santos/ASPRESS

O responsável destacou igualmente a necessidade de reduzir a pegada ecológica da competição, defendendo que a sustentabilidade deve traduzir-se em comportamentos concretos. "Queremos que a passagem de centenas de participantes pela Madeira deixe boas memórias e um impacto positivo, e não uma pegada ambiental desnecessária", vincou.

Por sua vez, a vereadora Helena Leal realçou o contributo do EcoTrail para a afirmação do Funchal enquanto destino de turismo activo e de natureza, lembrando a distinção da cidade como Destino Desportivo do Ano 2026.

É uma prova que, como tantas outras, se enquadra na nossa perspectiva de construir uma cidade activa, capaz de proporcionar às pessoas oportunidades para a prática desportiva. Mas o Ecotrail também é um evento que já faz parte da agenda do município e da Região, contribuindo para promover e projectar a nossa cidade além-fronteiras, graças ao seu carácter internacional Helena Leal, vereadora da Câmara Municipal do Funchal

Conheça a programação do evento:

5h30 – 60 km, com partida no Largo da Restauração;

7h00 – 45 km, com partida no Estádio da Madeira;

8h30 – 30 km, com partida no Parque Ecológico do Funchal;

10h15 – 15 km, com partida no Pico dos Barcelos, em Santo António.

No domingo, o programa inclui ainda a 'Kids Race', com duas corridas destinadas aos escalões mais jovens: uma prova de 940 metros para os infantis (sub-14) e outra de 1,8 km para os iniciados (sub-16), ambas no Parque de Santa Catarina.