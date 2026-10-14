Um centímetro leva Marítimo a pedir sistema semi-automático de apoio ao VAR

O presidente do Marítimo, Carlos André Gomes, defende a introdução do sistema semiautomático de detecção de foras-de-jogo no futebol português, na sequência da polémica em torno do golo que ditou a derrota dos verde-rubros frente ao FC Porto, no último encontro da I Liga, validado por uma margem de apenas um centímetro.

Em declarações ao jornal Record, o líder maritimista defendeu que a utilização desta tecnologia permitiria reduzir a margem de erro associada à intervenção humana no actual sistema de videoarbitragem (VAR), contribuindo para uma maior confiança nas decisões tomadas.

Considero que este é o momento de reflectirmos sobre a possibilidade de introduzir um sistema semi-automático de avaliação dos lances, nomeadamente dos foras-de-jogo. Isso traria maior credibilidade ao próprio sistema (...) Por isso, defendo que devemos ponderar a introdução desse sistema que permita reforçar a credibilidade e a confiança nas decisões da arbitragem. Carlos André Gomes, presidente do Marítimo

Your browser does not support the audio element. Carlos André Gomes em declarações ao jornal Record

Sem pretender alimentar a polémica em torno do encontro com os 'dragões', o presidente do Marítimo chamou a atenção para as limitações dos instrumentos de medição utilizados na análise dos lances. "Não conheço instrumentos de medição que não tenham uma margem de erro. Quando falamos do sistema de videoarbitragem, que implica intervenção humana, temos de admitir que existe sempre essa possibilidade", salientou.

Carlos André Gomes fez ainda questão de esclarecer que a sua posição não representa uma crítica à equipa de arbitragem que dirigiu o encontro, nem pretende colocar em causa o trabalho dos profissionais envolvidos. "Não se trata de colocar em causa o trabalho de ninguém, mas de reconhecer que, sempre que existe intervenção humana, a possibilidade de erro aumenta. É natural que as pessoas possam errar", sublinhou.

Para o dirigente, a adopção de um sistema semiautomático de apoio ao VAR deve ser encarada como um passo importante na modernização da arbitragem portuguesa, independentemente dos clubes envolvidos.

Marítimo cai nos minutos finais frente ao FC Porto Verde-rubros estiveram em vantagem com um golaço de Szalai, mas os dragões deram a volta ao marcador, com o golo decisivo a ser validado pelo VAR

O Marítimo sofreu uma derrota diante do FC Porto (1-2), na tarde de sábado, no Estádio dos Barreiros, num encontro em que os verde-rubros chegaram a estar em vantagem, mas acabaram por permitir a reviravolta dos dragões já na recta final, graças a um golo polémico, validado por uma margem de apenas um centímetro.