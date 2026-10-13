Agarrados aos jogos

Um inquérito revela que mais de um quinto dos jovens madeirenses passa cinco horas por dia, ao fim de semana, a jogar videojogos. É também destacado que os jovens que acedem a sites de apostas têm pouco controlo parental. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta terça-feira, 13 de Outubro.

"Estudos Ficam Mais Baratos" é outros dos temas hoje em destaque. A avaliação ambiental de três novas ligações rodoviárias foi adjudicada por quase menos 30% do que o previsto. Em paralelo, o Funchal vai gastar até 312 mil euros em semáforos.

"Não são precisas torres de 20 andares", afirma Avelino Oliveira, da Ordem dos Arquitetos, na Entrevista de hoje. O arquitecto considera que essa ideia é uma "falsa dicotomia".

Saiba também que "Madeira já recebeu oito operações charter da Islândia".

A ainda: "Maior quebra na criação de empresas".

Tudo isto e muito mais poderá ler esta terça-feira no seu DIÁRIO em papel ou através da versão e-paper, que poderá subscrever de forma rápida aqui:

Como sempre poderá acompanhar toda a actualidade informativa através da nossa aplicação ‘mobile’, que pode descarregar confortavelmente através da ‘PlayStore’ ou ‘APP Store’, introduzindo para tal no motor de busca o seguinte: dnoticias.pt.

Pode também visitar o nosso ‘site’ ou fique a par de tudo o que se passa na sua freguesia em freguesias.dnoticias.pt. Já o melhor do lifestyle está em d7.dnoticias.pt.

Nas nossas páginas de Facebook e Instagram a informação é sempre actualizada:

É ainda possível acompanhar esta jornada informativa através da TSF-Madeira.

Tenha um excelente dia e boas leituras com o seu DIÁRIO.