Jovem atleta de 13 anos soma dez medalhas internacionais no kempo karate

Gabriel, um jovem atleta de 13 anos, nascido em Jersey, no Reino Unido, já conquistou dez medalhas internacionais na modalidade de kempo karate. Filho de pais naturais do Porto Santo, o atleta soma três medalhas de ouro, três de prata e quatro de bronze.

O percurso desportivo começou aos seis anos, na escola de Roy MacDonald, onde deu os primeiros passos na modalidade. Mais tarde, ingressou na escola Integrity Kempo Karate, onde treina actualmente.

Ao longo dos últimos sete anos, Gabriel tem participado em várias competições internacionais, representando o clube em torneios realizados na Irlanda, Malta, Itália, Gloucester, em Inglaterra, e em Portugal Continental.

Actualmente, o jovem atleta possui o cinto castanho e compete no escalão de cadetes. Nas competições em que participa, faz questão de levar consigo a bandeira do Porto Santo, numa forma de assinalar as suas origens familiares.

Gabriel prepara-se agora para um novo desafio: o Campeonato da Europa de kempo karate, agendado para o próximo ano, em França. O atleta encontra-se a cumprir um plano de treinos com vista à participação na competição.