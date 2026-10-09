Clube Naval do Funchal com três atletas no Mundial de Canoagem de Mar

Beatriz Chaves, Paulo Macedo e David Fernandes competem entre hoje e domingo, em Espanha, no Campeonato do Mundo da modalidade.

O Clube Naval do Funchal (CNF) estará representado por três atletas no Campeonato do Mundo de Canoagem de Mar de 2026, que decorre entre hoje, 9 de Outubro, e domingo, dia 11, em La Vila Joiosa, Alicante, Espanha.

Beatriz Chaves, Paulo Macedo e David Fernandes são os canoístas que vão levar as cores do clube madeirense à competição internacional, participando em diferentes categorias.

Beatriz Chaves competirá em SS1 Júnior Feminino e SS2 Júnior Misto, enquanto Paulo Macedo participará em SS1 Júnior Masculino e também em SS2 Júnior Misto. David Fernandes representará o CNF na categoria SS1 Open Masculino.

A presença dos três atletas no Canoe Ocean Racing World Championships 2026 constitui mais uma oportunidade para o Clube Naval do Funchal marcar presença no panorama internacional da canoagem de mar.

O clube deseja aos seus representantes uma boa participação e os melhores resultados na competição, destacando o trabalho e a dedicação demonstrados ao longo da época desportiva.