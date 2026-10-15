JPP destaca conquista de Filipe Sousa na República
Filipe Sousa viu aprovada alteração que reforça autonomia da Secção Regional do Tribunal de Contas
As secções regionais do Tribunal de Contas da Madeira e dos Açores saíram reforçadas nas suas competências próprias, depois de aprovadas na Assembleia da República alterações propostas por Filipe Sousa, deputado do Juntos Pelo Povo, a dois artigos nas alterações à Lei do Tribunal de Contas (TdC). Esta conquista do deputado único em São Bento é sublinhada pelo seu partido. “A autonomia não se defende apenas nos discursos”, diz o deputado. Ao todo, o JPP apresentou 44 propostas legislativas.
Com a alteração ao artigo 21.º, as decisões de fiscalização prévia são tomadas pelo juiz da Secção Regional da Madeira do TdC (o mesmo acontecendo de forma igual nos Açores), passando também a ser reconhecida competência a esta Secção para preparar e aprovar relatórios, pareceres e certificações relativos às contas regionais. Nas sessões especiais destinadas à aprovação destes documentos, o presidente do TdC assegura a direcção dos trabalhos, mas não intervém na decisão nem dispõe de direito de voto, explica o JPP.
Para Filipe Sousa, um dos 230 deputados eleitos para a presente legislatura, trata-se de mais do que uma questão técnica. “A autonomia não se defende apenas nos discursos. Defende-se nas leis, nas competências e na capacidade efectiva de decisão das instituições regionais. Foi isso que conseguimos salvaguardar”, congratula-se Filipe Sousa, na nota do JPP.
Para esta alteração à Lei do TdC, o partido apresentou 44 propostas legislativas, envolvendo alterações a 40 artigos, o aditamento de três novos artigos e uma alteração sistemática. Além do artigo 21.º, foi igualmente aprovada uma proposta relativa ao artigo 32.º, refere o JPP, “tendo outras soluções apresentadas sido acolhidas pelo PSD ao longo da apreciação parlamentar”, lê-se.
As propostas do JPP, continua o texto, visaram várias matérias, nomeadamente a independência do TdC, a fiscalização dos contratos públicos e o reforço dos instrumentos de fiscalização, a responsabilidade financeira e os mecanismos de recurso.
Com este trabalho, Filipe Sousa demonstra que um deputado é mais do que um número: “Um deputado é um voto, mas pode representar muito mais do que um voto quando trabalha, apresenta propostas e consegue transformá-las em resultados concretos”, declarou.