ASKKSA conquista quatro pódios em Matosinhos

A Associação Shotokan Kokusai Karate de Santo António (ASKKSA), do Funchal, conquistou dois primeiros e dois terceiros lugares no III Torneio de Matosinhos 2026, disputado no Pavilhão Municipal de Guifões, numa competição que reuniu cerca de 400 atletas.

Tiago Pestana venceu a prova de Kata Júnior Masculino, enquanto Constança Lima alcançou o 1.º lugar em Kata Júnior Feminino. Os restantes pódios foram conquistados por Tiago Bettencourt, 3.º classificado em Kata Juvenil Masculino, e Marina Castro, que terminou na 3.ª posição em Kumite Feminino, na categoria de menos de 42 quilos.

Também Inês Francisco representou a associação madeirense, tendo vencido o combate da primeira ronda antes de ser eliminada na segunda, sem possibilidade de acesso à repescagem.

A participação no torneio marcou o início da época competitiva 2026/2027 para os cinco atletas da ASKKSA, que tiveram a oportunidade de testar novas abordagens técnicas e avaliar o trabalho desenvolvido em contexto de competição.

A prova serviu igualmente de preparação para o Campeonato Nacional dos escalões de Cadetes, Juniores e Sub-21, agendado para 8 de Novembro.

A comitiva madeirense foi acompanhada pelo treinador Rafael Jardim. A associação destacou ainda o apoio dos encarregados de educação, considerando a sua presença e incentivo importantes para a participação e evolução desportiva dos jovens karatecas.

A ASKKSA mantém o trabalho de formação e desenvolvimento dos seus praticantes, com enfoque na evolução técnica e pessoal, assente nos valores do respeito e da disciplina, salienta a associação.