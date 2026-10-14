O deputado do JPP, Luís Martins, questionou a ausência de verbas para o ferry entre a Madeira e o continente, durante o debate na reunião plenária n.ª7, esta manhã, na Assembleia Legislativa da Madeira.

Em resposta à intervenção de Bruno Macedo, do PSD, o parlamentar criticou a postura dos sociais-democratas perante o Governo da República, considerando que o discurso de exigência em relação às reivindicações regionais não corresponde a uma verdadeira pressão política.

“Pareceu-me mais um exercício de não estender do que de bater o pé”, afirmou Luís Martins, questionando se o ferry continua a ser uma prioridade para o PSD, apesar de o Governo da República ser apoiado pelos sociais-democratas.

O deputado defendeu que a capacidade de diálogo e negociação com Lisboa deve ser aproveitada para garantir o financiamento necessário à ligação marítima, que considera importante para o transporte de passageiros e mercadorias entre a Região e o continente.

“Diga-me, senhor deputado, o ferry já não é uma prioridade para o PSD, mesmo sendo a República a pagar?" terminou Luís Martins.