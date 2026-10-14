JPP não compareceu para receber documentos sobre o 'Toast to America'

O secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, acusou esta quarta-feira o JPP de não ter comparecido à Associação de Promoção da Madeira (AP-M) para receber a documentação relativa às despesas das acções promocionais realizadas nos Estados Unidos, incluindo o evento "Toast to America", apesar de ter sido agendada a entrega para as 9 horas.

"Passada meia hora continuamos aqui à espera que os senhores do JPP se dignem a aparecer", afirmou Eduardo Jesus, que, por inerência do cargo governativo, preside à Direcção da Associação de Promoção da Madeira, que tem sede na Rua dos Aranhas, no mesmo edifício da ACIF-CCIM.

O governante considera que a situação demonstra a intenção de criar polémica em torno de um "não facto", acusando o partido de ter solicitado ao Governo Regional informação que deveria ter pedido directamente à entidade responsável pela promoção turística da Região.

"A verdade é que o JPP pede informação à entidade errada, sabendo que quem faz a promoção é a Associação de Promoção, e pede ao Governo a informação que é da Associação de Promoção", declarou.

A reacção surge depois de, na segunda-feira, a AP-M ter convocado o grupo parlamentar do JPP para a entrega dos documentos relativos às acções promocionais desenvolvidas no mercado norte-americano em 2025 e 2026. A associação propôs a entrega esta quarta-feira, pelas 9 horas, na sua sede, indicando o dia 20 de Outubro, às 17 horas, como alternativa.

Associação de Promoção da Madeira convoca JPP para entrega de documentos sobre despesas promocionais Entidade propõe entregar, a 14 ou 20 de Outubro, a documentação relativa às acções de promoção nos Estados Unidos em 2025 e 2026, incluindo o evento 'Toast to America'

A convocatória surgiu na sequência de uma decisão do Tribunal Central Administrativo Sul que determinou que Eduardo Jesus facultasse ao JPP a documentação relativa às despesas da edição de 2025 do "Toast to America", evento promocional organizado pela AP-M nos Estados Unidos.

Segundo o secretário regional, a associação tinha preparado todos os elementos solicitados, incluindo os processos de contratação, os contratos, as facturas e os meios de pagamento relativos ao investimento realizado.

"Tem tudo a ver com toda a operação, desde o processo de contratação, as contratações que foram feitas, as facturas que dizem respeito a todo o investimento que foi feito, os meios de pagamento", especificou, garantindo que a documentação é exaustiva e corresponde ao pedido apresentado.

Eduardo Jesus assegurou que a AP-M não tem "rigorosamente nada para esconder" e invocou a transparência da entidade para justificar a disponibilização dos documentos. Na sua perspectiva, se o pedido tivesse sido dirigido desde o início à Associação de Promoção da Madeira, a informação já teria sido entregue há mais tempo.

O governante criticou ainda a postura do JPP, considerando contraditório que o partido reclame acesso à informação e depois não compareça para a receber.

A documentação em causa diz respeito às despesas de promoção turística da Madeira no mercado norte-americano, incluindo a iniciativa "Toast to America", cuja divulgação e custos estão no centro da controvérsia política.