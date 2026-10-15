Mulher encontrada prostrada após dois dias sem ser vista

Uma mulher, de 58 anos, foi encontrada bastante debilitada na noite de ontem, numa habitação situada na Travessa Sidónio Pais, no Funchal, depois de não ser vista há dois dias.

O alerta foi dado pelas 20 horas, por uma amiga da vítima. Para o local foram mobilizados os Bombeiros Voluntários Madeirenses, com dois elementos numa viatura ligeira, para proceder à abertura da porta, e outros dois elementos numa ambulância.

Perante a impossibilidade de entrar na habitação, os bombeiros tiveram de forçar a entrada, acabando por encontrar a mulher bastante prostrada e muito fraca.

Após os primeiros cuidados no local, a vítima foi transportada para o hospital.