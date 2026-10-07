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Mulher teve de ser desencarcerada de carro que capotou no Pilar

Foto Google Street
Foto Google Street

Uma mulher com cerca de 30 anos teve de ser desencarcerada de uma viatura que capotou por volta do meio-dia desta quarta-feira, no cruzamento do Caminho do Pilar com a Rua Dr. Barreto/Rua da Quinta do Leme.

Os bombeiros tiveram de cortar uma porta para conseguirem chegar à vítima e retirá-la pela rectaguarda do automóvel, transportando-a depois para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Para o local foram mobilizados um veículo de desencarceramento dos Bombeiros Voluntários Madeirenses e três veículos dos Sapadores do Funchal (um pesado, uma viatura de comando e uma ambulância), juntamente com cerca de dezena e meia de operacionais.

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