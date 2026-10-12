Dois feridos após acidente acima do Pico dos Barcelos

Um acidente ocorrido na madrugada desta segunda-feira mobilizou mais de uma dezena de meios de socorro para a Estrada Comandante Camacho de Freitas, no Funchal, tendo este causado dois feridos.

Os Bombeiros Sapadores do Funchal mobilizaram 4 meios e 12 elementos, entre os quais uma equipa de desencarceramento que acabou por não ser usado, além de uma ambulância.

O alerta foi dados perto das 3h30 desta noite para a estrada, tendo as operações de socorro resultado no transporte dos dois acidentados para o Hospital.

Também no local esteve uma equipa e ambulância da Cruz Vermelha Portuguesa, tendo ambas as entidades transportado um ferido cada. No caso dos Sapadores, um homem que tinha ferimento no couro cabeludo.

No local, acima do Pico dos Barcelos, foi preciso deitar farelo.