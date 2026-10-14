Mulher resgatada após sofrer queda no Cais do Sardinha
Os Bombeiros Municipais de Machico e o SANAS Madeira foram empenhados, há pouco, para resgatar uma mulher que sofreu uma queda no Cais do Sardinha, no Caniçal.
A corporação de Bombeiros Municipais de Machico mobilizou elementos, apoiados por uma ambulância, até à Quinta do Lorde, onde seguiram na embarcação do SANAS Madeira em direcção ao Cais do Sardinha.
A vítima, na faixa etária dos 60 anos, apresenta queixas de dores na cabeça.
Após resgatada, será transportada até à Quinta do Lorde e seguirá para o centro de saúde local.
Mais Casos
/tag/listagem/casos-do-dia/
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo