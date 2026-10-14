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Mulher resgatada após sofrer queda no Cais do Sardinha

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Os Bombeiros Municipais de Machico e o SANAS Madeira foram empenhados, há pouco, para resgatar uma mulher que sofreu uma queda no Cais do Sardinha, no Caniçal. 

A corporação de Bombeiros Municipais de Machico mobilizou elementos, apoiados por uma ambulância, até à Quinta do Lorde, onde seguiram na embarcação do SANAS Madeira em direcção ao Cais do Sardinha. 

A vítima, na faixa etária dos 60 anos, apresenta queixas de dores na cabeça. 

Após resgatada, será transportada até à Quinta do Lorde e seguirá para o centro de saúde local. 

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