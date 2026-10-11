Projéctil atinge aeroporto de Riade um dia após ataque mortífero

Um projétil atingiu hoje o terminal 4 do aeroporto internacional de Riade, causando um incêndio, um dia após o ataque que matou 12 pessoas, anunciou a coligação internacional liderada pela Arábia Saudita contra os rebeldes Huthis.

"Um projétil não identificado atingiu o Terminal 4 do Aeroporto Internacional Rei Khalid. O ataque causou um incêndio e as autoridades competentes estão a investigar o incidente", disse Turki al-Maliki, porta-voz da coligação militar anti-Huthi liderada pela Arábia Saudita, na rede X, sem atribuir a ação a qualquer grupo.

O ataque ocorre num contexto de rápida escalada do conflito entre os rebeldes Huthis do Iémen e a Arábia Saudita.

No sábado, um ataque ao aeroporto internacional de Riade, atribuído aos Huthis -- mas que os rebeldes não reivindicaram -, fez pelo menos 12 mortos e 309 feridos, alguns em estado grave, num dos ataques mais mortíferos na Arábia Saudita.

Por seu lado, os Huthis denunciaram hoje um ataque, que atribuíram aos sauditas, ao aeroporto da capital do Iémen, Sanaa, controlado pelos rebeldes.

O anúncio foi transmitido por televisão, mas os Huthis não forneceram detalhes.