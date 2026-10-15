Vendas de cimento na Madeira caem 2,7% face a 2025
Quantidade vendida aumentou 5,2% face ao trimestre anterior, mas recuou em termos homólogos
As vendas de cimento na Região Autónoma da Madeira totalizaram 43,8 mil toneladas no terceiro trimestre de 2026, uma descida de 2,7% face ao mesmo período do ano passado, apesar de uma subida trimestral de 5,2%, segundo dados divulgados pela Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM).
Entre Julho e Setembro, foram comercializadas mais 2,1 mil toneladas do que no trimestre anterior, quando as vendas atingiram 41,7 mil toneladas. Em termos homólogos, a quantidade vendida diminuiu 1,3 mil toneladas, face às 45,1 mil toneladas registadas no terceiro trimestre de 2025.
Em contrapartida, o valor das vendas de cimento aumentou 5,6% em termos homólogos, para 7,3 milhões de euros. Face ao segundo trimestre deste ano, a subida foi de 5,9%.
No acumulado dos primeiros nove meses de 2026, a quantidade de cimento comercializada na Região recuou 1,6% em comparação com igual período de 2025. Já o valor das vendas registou um crescimento de 6,2%, de acordo com a DREM.