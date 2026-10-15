Vendas de cimento na Madeira caem 2,7% face a 2025

As vendas de cimento na Região Autónoma da Madeira totalizaram 43,8 mil toneladas no terceiro trimestre de 2026, uma descida de 2,7% face ao mesmo período do ano passado, apesar de uma subida trimestral de 5,2%, segundo dados divulgados pela Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM).

Entre Julho e Setembro, foram comercializadas mais 2,1 mil toneladas do que no trimestre anterior, quando as vendas atingiram 41,7 mil toneladas. Em termos homólogos, a quantidade vendida diminuiu 1,3 mil toneladas, face às 45,1 mil toneladas registadas no terceiro trimestre de 2025.

Em contrapartida, o valor das vendas de cimento aumentou 5,6% em termos homólogos, para 7,3 milhões de euros. Face ao segundo trimestre deste ano, a subida foi de 5,9%.

DREM

No acumulado dos primeiros nove meses de 2026, a quantidade de cimento comercializada na Região recuou 1,6% em comparação com igual período de 2025. Já o valor das vendas registou um crescimento de 6,2%, de acordo com a DREM.