90 bilhetes devolvidos pelo FC Porto estão à venda para o jogo desta tarde com o Marítimo

Depois de ter anunciado lotação esgotada para o jogo desta tarde, frente ao FC Porto, o Marítimo agora informa ter ainda 90 bilhetes disponíveis para venda do segmento de primeira categoria.

Esta situação deve-se ao facto dos dragões terem devolvido 90 dos 100 bilhetes a que têm direito para uma bancada de primeira categoria, de acordo com o Regulamento das Competições da Liga Portugal.

Neste contexto, para o público em geral, ainda podem ser adquiridos estes bilhetes para a Bancada Nascente, ao preço unitário de 90 euros, nas Lojas físicas do Marítimo ou na bilheteira online.