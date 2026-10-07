Calheta lidera preços de venda em Portugal com casas a 920 mil euros

O concelho da Calheta, na Madeira, apresenta em Setembro o preço médio de venda de habitação mais elevado entre os concelhos analisados pelo Barómetro dos Concelhos do Imovirtual, com 920 mil euros, acima dos 800 mil euros registados em Loulé e Oeiras. O Funchal surge também entre os dez municípios mais caros do país, com um preço médio de 650 mil euros.

A Calheta reforçou a liderança nacional apesar de uma subida anual relativamente moderada de 2,2%, face aos 900 mil euros registados em Setembro de 2025. O concelho madeirense distingue-se assim dos restantes mercados no topo da tabela, onde alguns registaram aumentos mais expressivos.

Depois da Calheta, Loulé e Oeiras apresentam preços médios de 800 mil euros, seguindo-se Castro Marim, com 795 mil euros, e Lisboa, com 715 mil euros. São Brás de Alportel, Faro, Mafra, Óbidos e Funchal completam o grupo dos dez concelhos com habitação mais cara para comprar.

No caso do Funchal, o preço médio de 650 mil euros coloca a capital madeirense ao mesmo nível de Óbidos e entre os mercados imobiliários mais caros do país.

Os dados do Imovirtual mostram ainda que a evolução dos preços não é uniforme entre os concelhos mais caros. Faro registou a maior subida anual, de 15,3%, enquanto Loulé aumentou 14,3%, Mafra 10,8% e Oeiras 9,6%. Em sentido contrário, Castro Marim recuou 3,6% e Lisboa 1,4%.

No arrendamento, nenhum concelho madeirense integra os cinco primeiros lugares do ranking. Cascais lidera, com uma renda média mensal de 2.300 euros, seguido de Sines, Santiago do Cacém, Oeiras e Loulé.

A análise evidencia, segundo o Imovirtual, diferenças significativas entre os mercados imobiliários, tanto no nível dos preços como na evolução anual. No caso da Madeira, os valores da Calheta e do Funchal colocam os dois concelhos entre os mercados de venda mais caros do país.