Euro desce face ao dólar mantendo-se acima dos 1,11 dólares

O euro desceu ontem face ao dólar, mantendo-se acima dos 1,11 dólares, com a inflação nos EUA a subir para 3,7% em setembro e com o preço do petróleo na Europa a aumentar.

Pelas 17:58 (hora de Lisboa), o euro seguia a negociar a 1,1122 dólares, face aos 1,1189 de terça-feira.

A moeda única desceu também face ao iene e avançou face à libra.

O preço do petróleo Brent, referência na Europa, subia ligeiramente para o marco dos 106 dólares por barril.

Do outro lado do Atlântico, a inflação acelerou no mês passado, impulsionada pelo preço dos combustíveis, a poucas semanas das eleições intercalares.

O índice de preços no consumidor subiu 3,7% em setembro, em comparação com o mesmo período do ano anterior, informou hoje o Departamento do Trabalho dos EUA, um aumento em relação aos 3,4% registados em agosto.

Numa base mensal, os custos subiram 0,6% de agosto para setembro, acima dos 0,4% registados no mês anterior.

A inflação elevada tem colocado problemas políticos aos republicanos no Congresso e constitui um desafio para a Reserva Federal, que é obrigada pelo Congresso a procurar garantir a estabilidade dos preços.

Divisas..................................quarta-feira.........................................terça-feira

Euro/dólar............................1,1122.......................................... 1,1189

Euro/libra............................0,84559..........................................0,84483

Euro/iene.............................176,57...........................................177,24

Dólar/iene............................158,77...........................................158,41