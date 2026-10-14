RG3 assinala aniversário com demonstração de drones

O Regimento de Guarnição N.º 3 (RG3) assinala, esta a sexta-feira, 16 de Outubro, o seu 33.º aniversário com uma cerimónia militar, que terá lugar nas suas instalações e contará com a presença de diversas entidades civis e militares.

As comemorações incluem a apresentação de meios militares representativos das diferentes missões atribuídas à unidade, nomeadamente no âmbito da Defesa Militar da República, do Apoio Militar de Emergência e do cumprimento dos compromissos internacionais assumidos pelo Estado Português.

Um dos momentos em destaque será a demonstração de sistemas aéreos não tripulados, conhecidos como drones, permitindo dar a conhecer algumas das capacidades tecnológicas utilizadas no contexto militar.

Criado a 1 de Outubro de 1993, o RG3 é herdeiro das tradições e do património histórico das antigas unidades de Artilharia e de Infantaria que marcaram presença na Madeira. A sua constituição resultou da integração das capacidades do extinto Grupo de Artilharia de Guarnição N.º 2 (GAG2) e do Regimento de Infantaria do Funchal (RIF).