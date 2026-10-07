Ginásio de São Martinho assinala 25 anos com homenagem a profissionais e utentes

A Câmara Municipal do Funchal assinalou esta quarta-feira, na Sala da Assembleia Municipal, os 25 anos do Ginásio de São Martinho, com uma conferência comemorativa dedicada ao percurso deste espaço, que a autarquia sublinha que se afirmou como resposta de proximidade na promoção da actividade física, do convívio e do envelhecimento activo.

Ao longo de um quarto de século, o ginásio tornou-se uma referência para a população sénior e conta actualmente com cerca de 400 utentes, adianta a edilidade em nota enviada à imprensa. A celebração incluiu um momento de homenagem aos profissionais, colaboradores e utentes que contribuíram para a dinamização do espaço ao longo dos anos.

Na sessão de abertura, a vereadora do Desporto, Helena Leal, salientou a importância de todos os que deram e continuam a dar vida ao ginásio, sublinhando que “os utentes são a razão de ser deste projecto”.

A autarca destacou ainda a recente distinção nacional atribuída aos Programas de Actividade Física Sénior do Município do Funchal, que receberam, na semana passada, o Reconhecimento da Qualidade 2026, atribuído pela Cidade Social. “Estes programas são uma forma de valorizar a longevidade e, sobretudo, de garantir que mais anos de vida possam significar também mais vida aos anos”, defendeu Helena Leal.

A responsável autárquica reiterou o compromisso do município em continuar a criar oportunidades para que a população sénior permaneça activa, integrada e participante na vida da comunidade. “Envelhecer não deve significar perder espaço na sociedade. Deve significar continuar a participar, a conviver, a aprender, a praticar actividade física, a usufruir plenamente da cidade, acrescentando o melhor de cada um, todos os dias, à nossa cidade”, acrescentou.

Ouça as palavras de Helena Leal

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A conferência contou ainda com as intervenções do professor Pedro Serrão, da professora Marília Santos, de Ferdinando Jardim e de uma utente do ginásio.

As comemorações prosseguem esta quinta-feira, 8 de Outubro, dia do aniversário, com um almoço-convívio, e encerram na sexta-feira, dia 9, com uma Mega Caminhada e Aula de Alongamentos, que arranca às 9h15, entre o Caminho do Teleférico e a Praça do Município.