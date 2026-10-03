Câmara de Lobos assinala Dia do Concelho

Câmara de Lobos assinala o Dia do Concelho com um conjunto de cerimónias oficiais, que decorrem ao longo da manhã.

O programa tem início às 08h00, com uma missa solene na Igreja Matriz de Câmara de Lobos. Segue-se, às 09h15, o hastear das bandeiras nos Paços do Concelho.

Às 09h30, está previsto um desfile de viaturas dos Corpos de Bombeiros, pelas ruas do concelho.

As celebrações terminam com a sessão solene, agendada para as 10h30, no Museu de Imprensa da Madeira. A cerimónia contará com a presença confirmada de Nuno Maciel.

Mas há mais na agenda deste domingo

9h15: Iniciativa dos deputados do PSD/Madeira na Assembleia da República, junto ao Jardim Municipal do Funchal;

9h30: Funchal associa-se ao World Walking Day, no Jardim Almirante Reis;

10h30: Estado-Maior-General das Forças Armadas celebra 52 anos na Madeira. As comemorações terminam com a celebração de uma missa de sufrágio, na Sé do Funchal;

13h30: Eco Rally Madeira 2026, prova integrada na FIA Eco Rally Cup 2026. Organizada pela New Wave – Atlantic Automobile Association, a prova terá início no Funchal, com cerimónia de abertura marcada para 2 de Outubro, às 21 horas, na Praça CR7, seguindo-se dois dias de competição em estrada, num total de 405,730 quilómetros. A chegada do primeiro veículo está prevista para este domingo, 4 de Outubro, às 13h30, no Fórum Machico, sendo a cerimónia de entrega de prémios realizada no Hotel D. Pedro, em Machico;

17h00: Festa de encerramento do projecto 'Um dia pela VIDA' Ribeira Brava 2026, na Frente Mar da Ribeira Brava.

Principais acontecimentos registados no dia 04 de Outubro. Semana Mundial do Espaço (até 10), Dia Mundial do Animal e Dia do Médico Veterinário:

1582 -- Morre, aos 67 anos, Teresa de Jesus, Santa Teresa de Ávila.

1669 -- Morre, com 63 anos, o pintor holandês Harmensz van Rijn, Rembrandt.

1720 - Nasce o arquiteto italiano Giovanni Battista Piranesi.

1899 - É criada a Direcção-geral de Saúde e Beneficência Pública, em Portugal.

1904 -- Morre, aos 70 anos, o escultor francês Frédéric-Auguste Bartholdi, autor da estátua da Liberdade, em Nova Iorque, Estados Unidos.

1907 -- Morre, com 57 anos, o compositor pintor, poeta, arqueólogo e colecionador português Alfredo Keil, autor da música de "A Portuguesa".

1910 - Início do levantamento Republicano, em Lisboa. A desorganização do movimento leva o almirante Cândido dos Reis ao suicídio, convencido do fracasso.

1930 - Getúlio Vargas sobe à Presidência do Brasil.

- Inauguração, na ilha Terceira, Açores, do Campo de Aviação da Achada, junto à estrada militar, com uma pista de 600 metros de comprimento por 70 metros de largura e situado numa "vasta área de pastagens".

1931 - Aparece a primeira aventura em BD de Dick Tracy, de Chester Gould, na imprensa norte-americana.

1943 - É assinado o Acordo Económico e Facilidades dos Transportes Marítimos entre Portugal e o Reino Unido.

1957 - Lançamento do Sputnik do cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão, o foguete que transporta o primeiro satélite artificial da História, lançado pela URSS.

1959 - É inaugurada a Base Aérea de Monte Real, em Leiria.

1965 - É publicado o "Manifesto dos 101 Católicos" contra a política colonial da ditadura, assinado por Sophia de Mello Breyner Andresen, Francisco Sousa Tavares, Nuno Bragança e Bénard da Costa, entre outros.

1970 -- Morre, com 27 anos, a cantora e compositora norte-americana Janis Joplin, interpretou "Ball and Chain" (um clássico do rhythm and blues de Thornton). Em 2012, a Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos adicionou o álbum Cheap Thrills ao Registo Nacional de Gravações.

1973 - Começam as conversações de paz na Irlanda do Norte, depois de cinco anos de conflitos e da morte de 900 pessoas.

1976 - É criada a Ordem da Liberdade da República Portuguesa, pelo decreto-lei nº. 709-A/76, emitido pela Presidência do Conselho de Ministros e publicado no Diário da República nº. 233/1976, destina-se a distinguir serviços relevantes prestados em defesa dos valores da Civilização, em prol da dignificação da Pessoa Humana e à causa da Liberdade.

1980 - Representantes de 38 nações árabes pedem, nas Nações Unidas, a retirada das tropas soviéticas do Afeganistão.

1982 -- Morre, com 50 anos, o pianista canadiano Glenn Herbert Gould, nome determinante na interpretação da obra de Johann Sebastian Bach.

1989 - Entra em atividade a Cabopress, primeira agência noticiosa de Cabo Verde.

1990 - Abre a primeira sessão parlamentar da Alemanha, após a reunificação.

1992 - O Presidente moçambicano Joaquim Chissano, e o dirigente da Resistência Nacional Moçambicana (RENAMO) Afonso Dhlakama, assinam o acordo geral de paz para Moçambique, em Roma, Itália.

1994 - A União Europeia abre o processo de adesão dos primeiros países do Leste europeu, em 2004.

1996 -- Morre, aos 60 anos, Teresa Santa Clara Gomes, antiga secretária de Estado da Cultura e secretária de Estado adjunta de Maria de Lourdes Pintasilgo, no V Governo Constitucional.

1998 - Fernando Henrique Cardoso é reeleito Presidente do Brasil.

2000 - A Cofina anuncia o acordo com os accionistas da Presslivre para a compra de 90 por cento do capital social da empresa que detém o diário Correio da Manhã.

- Morre, aos 68 anos, o cientista britânico Michael Smith, Prémio Nobel da Química em 1993.

2001 - PS, PSD e CDS-PP aprovam a quinta revisão constitucional extraordinária, com os votos contra do PCP, Verdes, Bloco de Esquerda, e ainda três votos contra e uma abstenção na bancada socialista. Para permitir a ratificação, por Portugal, da Convenção que cria o Tribunal Penal Internacional, alterando as regras de extradição, são reconhecidos direitos aos cidadãos dos Estados de língua portuguesa, residentes em Portugal.

2002 -- Morre, aos 76 anos, o cineasta belga André Delvaux, realizador de "Opus Nigrum".

2004 - Arranca na rede de televisão por cabo a RTP Memória, canal baseado nos arquivos da estação pública.

- O Prémio Nobel da Medicina é atribuído aos norte-americanos Richard Axel e Linda Buk, pelo estudo dos receptores olfactivos e da organização do sistema olfactivo nos seres humanos.

2005 - O Ministério da Educação anuncia o lançamento de programa de promoção da leitura sob a tutela da Cultura.

- O Prémio Nobel da Física é atribuído aos norte-americanos John Hall e Roy Glauber e ao alemão Theodor Haensch, pelos seus trabalhos no domínio da ótica.

2006 - O cientista norte-americano Robert D. Kornberg é distinguido com o Prémio Nobel da Química, pelo seu estudo de como a informação contida num gene é copiada e transferida para as partes das células que produzem proteínas.

- Morre, aos 79 anos, Oskar Pastior, poeta romeno-alemão, um dos expoentes da poesia experimental.

2008 - A Polónia põe fim à sua missão de apoio às tropas norte-americanas no Iraque, e anuncia a retirada até fim de outubro dos últimos 900 soldados.

- A seleção portuguesa de hóquei em patins de sub-20 sagra-se campeã europeia da categoria, ao vencer a Espanha por 2-1, em prova que decorreu em Hamm, Alemanha.

2009 - Eleições na Grécia. Georges Papandreou, líder do Movimento Socialista Pan-Helénico (Pasok) vence, com maioria absoluta, as legislativas antecipadas.

- José Maria Neves é reeleito presidente do PAICV - Partido Africano da Independência de Cabo Verde, partido no poder.

- Morre, com 74 anos, Mercedes Sosa, "La Negra", cantora argentina, a célebre voz da canção popular da América Latina.

2010 - O Prémio Nobel da Medicina é atribuído ao investigador britânico Robert G. Edwards pelo seu trabalho de pesquisa e desenvolvimento da Fecundação "in vitro".

- Morre, aos 86 anos, o advogado e escritor macaense Henrique de Senna Fernandes, autor de "A Trança Feiticeira" e "Amor e Dedinhos de Pé".

2011 -- A Academia Sueca distingue com o Prémio Nobel da Física o trabalho de três cientistas norte-americanos Saul Perlmutter, Brian P. Schmidt e Adam G. Riess, pela descoberta da aceleração da expansão do Universo através da observação de supernovas.

- Morre, aos 86 anos, o cenógrafo, pintor e figurinista Mário Alberto, cofundador do Teatro Adoque e do grupo A Barraca.

- Morre, aos 94 anos, Kenneth Dahlberg, empresário norte-americano ligado ao caso Watergate, que levou à demissão do Presidente norte-americano, Richard Nixon.

2013 -- Morre, aos 71 anos, João Nascimento, pintor e autor dos murais da Faculdade de Ciências da Universidade de Coimbra.

- Morre, aos 102 anos, o vietnamita Vo Nguyen Giap, general, herói militar da independência do Vietname e estratega da derrota francesa em Dien Bien Phu, noroeste do Vietname.

2014 - As Coreias do Norte e do Sul concordam relançar o diálogo ao mais alto nível, suspenso desde fevereiro.

- Morre, com 63 anos, Jean-Claude Duvalier, antigo Presidente do Haiti entre 1971 e 1986.

2015 - Eleições legislativas em Portugal. PSD e CDS-PP vencem com 36,83% dos votos, enquanto o PS é segundo partido mais votado com 32,38%. O BE consegue 10,19%, PCP-PEV 8,27% e o PAN 1,39%.

2016 -- O Parlamento Europeu aprova em Estrasburgo a ratificação do Acordo de Paris sobre o clima pela União Europeia, na presença do secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, abrindo assim caminho à sua entrada em vigor.

2018 - O Governo aprova o decreto-lei que define que os professores vão recuperar dois anos, nove meses e 18 dias do tempo de serviço, no último dia de uma semana de greves dos docentes contra a medida.

2019 - A agência de notação financeira DBRS melhora o 'rating' da dívida soberana de Portugal de 'BBB' para 'BBB+', com perspetiva estável.

- Morre, aos 85 anos, Amaro da Luz, economista, primeiro-ministro das Finanças de Cabo Verde e primeiro embaixador do país nas Nações Unidas.

2020 - O português Duarte Benavente sagra-se campeão do mundo de motonáutica em Fórmula 2, ao vencer a derradeira prova realizada em Vila Velha de Ródão, Castelo Branco.

2021 - O Prémio Nobel da Medicina é atribuído ao norte-americano David Julius e ao libanês Ardem Patapoutian, pelo trabalho na descoberta dos recetores da temperatura e do toque.

-- Morre, aos 92 anos, Fernando Echevarría, poeta espanhol radicado em Portugal. Dos vários prémios que recebeu destacam-se o Grande Prémio de Poesia da Associação Portuguesa de Escritores (1981, 1991 e 2009), o Grande Prémio de Poesia do P.E.N. Clube Português (1982 e 1999), o Prémio de Poesia Luís Miguel Nava e o Prémio Nacional de Poesia António Ramos Rosa. Em 2007 foi condecorado com o grau de Grande Oficial da Ordem do Infante D. Henrique e, em 2019, foi distinguido com a Medalha de Mérito Cultural, do Governo português.

2022 - O Twitter anuncia o seu acordo para que o empresário Elon Musk, compre a rede social por 44 mil milhões de dólares, como tinha sido acordado anteriormente, decisão que deve resultar no cancelamento do processo judicial existente entre as partes.

- O ciclista João Rodrigues, vencedor da Volta a Portugal de 2019 e da Volta ao Algarve de 2021, é suspenso por sete anos, enquanto outros seis ciclistas da W52-FC Porto receberam sanções de três anos da Autoridade Antidopagem de Portugal.

2023 - O Prémio Nobel da Química é atribuído ao cientista francês Moungi Bawendi, ao cientista norte-americano Louis Brus e ao cientista russo Alexei Ekimov, pela descoberta de pontos quânticos, fundamentais para a nanotecnologia.

- A Comissão Europeia abre formalmente uma investigação à República Popular da China por alegadas ajudas ilegais, como auxílios diretos e créditos, no setor sensível e com importância estratégica dos carros elétricos, com Bruxelas a salientar ter provas suficientes contra Pequim.

- O Campeonato do Mundo de futebol de 2030 vai ser organizado por Portugal, Espanha e Marrocos, anuncia a FIFA, após reunião do Conselho do organismo.

2025 - Morre, aos 71 anos, Luís Vieira-Baptista, artista plástico, "pai do visionismo", movimento estético que criou em Portugal na década de 1990.

Este é o ducentésimo septuagésimo sétimo dia do ano. Faltam 88 dias para o termo de 2026.

Pensamento do dia: "Tornam-nos pequenos porque nos tiram o que os nossos olhos nos podem dar". Fernando Pessoa/Alberto Caeiro (1888-1935), poeta português.