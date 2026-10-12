Escola de Enfermagem de São José de Cluny assinala 78 anos

A Escola Superior de Enfermagem de São José de Cluny assinala amanhã, 13 de Outubro, 78 anos de actividade dedicada à formação de profissionais de Enfermagem na Região Autónoma da Madeira.

Segundo o comunicado remetido, desde a sua fundação, a instituição tem alargado progressivamente a oferta formativa para responder às necessidades da sociedade e do sector da saúde. Actualmente, disponibiliza a licenciatura em Enfermagem, cinco pós-graduações e cinco mestrados, distribuídos por oito ramos de especialização.

A inovação pedagógica é outra das áreas destacadas pela escola, que integra o projecto "Pedagogia XXI" enquanto Centro de Excelência de Inovação Pedagógica. Esta aposta concretizou-se na criação da Sala Multifuncional – Pedagogia XXI, um espaço desenvolvido ao abrigo do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), destinado a promover metodologias de ensino interactivas e experiências de aprendizagem diferenciadas.

A instituição sublinha ainda o papel da investigação científica, da ligação à comunidade e da internacionalização no desenvolvimento da sua actividade académica. A formação é orientada pelo respeito pela dignidade humana, pela defesa dos direitos humanos e pela evidência científica, com o objectivo de contribuir para a qualidade e diferenciação dos cuidados de saúde.

A Escola Superior de Enfermagem de São José de Cluny enaltece também a acreditação pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES) pelo período máximo de seis anos, bem como a certificação do Sistema Interno de Garantia da Qualidade pelo segundo ciclo consecutivo.