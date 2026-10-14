CEAM assinala encerramento de projecto dedicado ao património subaquático das regiões ultraperiféricas

O CEAM - Centro de Estudos de Arqueologia Moderna e Contemporânea assinala, no próximo dia 16 de Outubro, pelas 18h30, na Sala José da Silva 'SACA', no Complexo Balnear da Barreirinha, o encerramento do ecoRoute, um projecto dedicado à valorização sustentável do património cultural e natural subaquático das regiões ultraperiféricas da Europa.

Durante o evento serão apresentados os principais resultados alcançados ao longo dos três anos do projeto, que reuniu parceiros da Madeira, Açores, Lisboa, Martinica, França e Grécia, com o objectivo de promover a valorização sustentável do património cultural e natural subaquático através da inovação, da sensibilização ambiental e do turismo sustentável.

No âmbito das actividades desenvolvidas na Madeira, o projecto promoveu acções de formação e sensibilização, iniciativas de conservação ambiental, atividades de monitorização do património subaquático e o desenvolvimento de ferramentas digitais destinadas a apoiar práticas mais sustentáveis no setor do turismo.

O evento será marcado pela apresentação dos resultados do projecto, a exposição das máquinas de reciclagem de plástico, adquiridos no âmbito do projeto, e a sua transferência à FrenteMar Funchal, para a sua utilização nos diversos complexos balneares do Funchal. Esta passagem pretende apoiar a continuidade de iniciativas locais ligadas à economia circular e à redução do lixo marinho.

Segundo nota à imprensa, o ecoRoute é um projecto cofinanciado pelo Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos, das Pescas e da Aquicultura (EMFAF), envolvendo 9 parceiros internacionais. Na Madeira procurou-se promover novas abordagens para a gestão integrada do património cultural e natural subaquático, centradas no sítio de naufrágio do navio Prompt. Os resultados foram amplos, tendo sido realizadas parcerias regionais, criadas ferramentas de gestão e salvaguarda do património cultural, ferramentas digitais de apoio ao turismo sustentável e adquiridos equipamentos para a transformação do plástico,

A participação é gratuita e aberta ao público