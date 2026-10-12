Rússia cria rede para operar drones com Inteligência Artificial

A Rússia criou uma rede neuronal militar que vai permitir a operação de drones com recurso a Inteligência Artificial, anunciou hoje o Ministério da Defesa russo.

"Ensinamos os drones a vencer com inteligência: o Ministério da Defesa russo criou um serviço para treinar redes neuronais militares", escreveu o comando militar russo numa mensagem publicada na plataforma de distribuição de conteúdos Telegram.

Uma rede neuronal militar consiste na aplicação de modelos de Inteligência Artificial em sistemas de defesa, segurança e operações de combate.

Estas redes mimetizam o funcionamento do cérebro humano para processar grandes volumes de dados, identificar padrões complexos e tomar ou apoiar decisões no terreno em frações de segundo.

Segundo o ministério russo, este novo serviço "concede aos desenvolvedores de sistemas não tripulados [drones] acesso a uma base de dados especial contendo vídeos da utilização de drones FPV [pilotados através de óculos semelhantes aos de realidade virtual], quadricóteros [que se deslocam no ar utilizando quatro rotores] e drones de asa fixa" na frente ucraniana.

Atualmente, adiantou o vice-ministro da Defesa russo, Dmitry Shcherbinin, que lidera o projeto, "mais de 40 entidades dedicadas ao treino de redes neuronais para integração nos seus sistemas de combate não tripulados estão ligadas ao serviço".

Os especialistas militares russos "criaram um classificador unificado de identificação de dados para o treino de sistemas de inteligência artificial, permitindo aos programadores trabalhar com a base de dados de forma eficiente e estruturada, com base num único conceito", referiu o Ministério da Defesa.

"Os resultados do trabalho dos desenvolvedores de sistemas militares não tripulados são enviados de volta para o serviço, onde as informações são verificadas para garantir que estão completas e em conformidade com o formato do classificador", afirmou o ministério.

De acordo com a mesma fonte, isto permitirá ao Ministério da Defesa "utilizar este conjunto de dados para criar e treinar as suas redes neuronais".

Tudo isto visa "melhorar a resiliência e a adaptabilidade das Forças Armadas russas face aos desafios atuais no domínio da Inteligência Artificial", explicou.

"O serviço possui segurança da informação baseada em ferramentas certificadas de proteção de dados que utilizam criptografia e autenticação modernas", concluiu o Ministério da Defesa.

As novas tecnologias, incluindo drones e outros veículos aéreos não tripulados, bem como a Inteligência Artificial, assumiram o protagonismo na guerra na Ucrânia, mudando completamente as táticas militares no campo de batalha e impulsionando as partes beligerantes para uma corrida tecnológica sem precedentes.