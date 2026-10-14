Governo Regional investe 182.500 euros na 15.ª edição do Festival de Órgão da Madeira

A Região vai investir 182.500 euros na realização da 15.ª edição do Festival de Órgão da Madeira. O anúncio foi feito esta tarde, em conferência de imprensa no Convento de Santa Clara, pelo secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, que sublinhou tratar-se de um montante "sensivelmente idêntico, ligeiramente superior" ao da edição de 2025, destinado a consolidar a "excelência" de uma das propostas culturais mais marcantes do arquipélago.

O evento contemplará 11 concertos distribuídos ao longo de 10 dias, descentralizando a oferta musical por 3 concelhos da Madeira, nomeadamente Funchal, Machico e Ponta do Sol.

Segundo Eduardo Jesus, esta abrangência territorial permite aproximar a música erudita do público local e rentabilizar os investimentos realizados na recuperação e manutenção dos órgãos históricos existentes nos diversos concelhos.

Na sua intervenção, Eduardo Jesus dirigiu um reconhecimento público ao director artístico do festival, o professor João Vaz, enaltecendo o rigor e a abrangência da curadoria.

O governante destacou que o festival posiciona a Madeira de forma "muito diferenciada e qualificada" nos itinerários culturais nacionais e internacionais, atraindo e fidelizando públicos que se deslocam expressamente à Madeira para assistir aos momentos musicais.

Sob a temática 'A Madeira e o Mundo', sugerida pelo director regional da Cultura, Medeiros Gaspar, a edição de 2026 associa-se às comemorações dos 50 anos da Autonomia da Madeira.

O programa evoca a diáspora madeirense e a abertura histórica do arquipélago ao exterior, contando com a participação de artistas provenientes de Portugal, Brasil, Estados Unidos da América, Austrália e Espanha.

Além disso, esta edição articular-se-á com o projecto da Direcção Regional da Cultura de recuperação e reedição das seis epopeias literárias ligadas à Madeira, sob coordenação do professor José Eduardo Franco, integrando a dimensão patrimonial, a memória histórica e a criação contemporânea num evento de projecção internacional.

Consulte agora a programação do evento, abordada por João Vaz na conferência, festival que arranca na sexta-feira.

Festival celebra 50 anos de Autonomia com edição internacional

Arranca esta sexta-feira, dia 16, a 15.ª edição do Festival Internacional de Órgão da Madeira, sob a direcção artística de João Vaz.

Assinalando os 50 anos de Autonomia, o evento destaca-se este ano por focar a programação na música e em músicos de geografias globais com ligação à diáspora madeirense, como o Brasil, Estados Unidos da América e Austrália, conforme destacou João Vaz, na conferência de apresentação.

João Vaz sublinhou que este festival e a rica diversidade do património organístico madeirense, que conta com órgãos do século XVIII e instrumentos históricos únicos que narram a história da ilha, não teriam sido possíveis sem a Autonomia, que permitiu ao público madeirense reconhecer estes instrumentos como seus.

Programação

16 de Outubro, 21h30, ‘Sobre Os Ombros De Gigantes’, homenagens musicais

Alexander Paine, órgão

Igreja de São João Evangelista (Colégio), Funchal

17 de Outubro, 21h30, ‘Travessias’, da Europa barroca à América do Sul

Elisa Freixo, órgão

Igreja de Nossa Senhora da Conceição, Machico

18 de Outubro, 18 horas, ‘O Vento do Sul’

Alexander Paine, órgão

Igreja de Nossa Senhora da Luz, Ponta do Sol

19 de Outubro, 21h30, ‘Encontros’, Portugal, Espanha e América do Sul

Elisa Freixo, órgão

Igreja de São João Evangelista (Colégio), Funchal

20 de Outubro, 21h30, ‘Da Ilha ao Horizonte’

Gregório Gomes, órgão

Ana dos Santos, mezzo-soprano

Igreja de Santa Luzia, Funchal

21 de Outubro, 21h30, ‘Sons de um Mundo Novo’

Nathan Laube, órgão

Igreja de São João Evangelista (Colégio), Funchal

22 de Outubro, 21h30

‘Correa de Arauxo’, Facultad Organica (1626)

Javier Artigas, órgão

Simeón Galduf, sacabuxa

Igreja do Convento de Santa Clara do Funchal

23 de Outubro, 21h30, ‘O Sopro e o Tempo’

António Esteireiro, órgão

Gonçalo Pescada, acordeão

Igreja de São Martinho, Funchal

24 de Outubro, 21h30, ‘Insulana’, poema épico para soprano, órgão e cordas

Patrycja Gabrel, soprano

Laura Silva Mendes, órgão

Orquestra Clássica da Madeira

Funchal, Sé

25 de Outubro, 11h30, ‘Missa Dominical’

Patrycja Gabrel, soprano

João Vaz, órgão de coro

Laura Silva Mendes, órgão

Sé do Funchal

25 de Outubro, 18 horas, ‘Atravessando o Atlântico’

Marco Brescia, órgão

Ensemble Favola d’Argo

Igreja do Convento de Santa Clara do Funchal