Governo dos Açores investe na água e produção hortícola da ilha do Corvo

O Governo dos Açores vai investir 132 mil euros na ilha do Corvo, com a construção de um reservatório de apoio à agropecuária e instalação de duas estufas para produção hortícola, revelou ontem o executivo regional.

Em comunicado, o Governo açoriano (PSD/CDS-PP/PPM) refere que se pretende "reforçar a disponibilidade de água e a autonomia alimentar da ilha".

Citado na nota, o secretário regional da Agricultura e Alimentação, António Ventura, salienta que o Governo dos Açores "está a concretizar investimentos estruturantes que respondem a necessidades concretas das populações e dos agricultores do Corvo, reforçando simultaneamente a sustentabilidade e a resiliência do setor agrícola da ilha".

Segundo o executivo, será construído um reservatório de abastecimento de água no lugar do Cantinho, num investimento de 55 mil euros assegurado pelo IROA- Instituto Regional de Desenvolvimento Agrário, ao abrigo do protocolo estabelecido com o Fundo Ambiental.

Paralelamente, está prevista a instalação de duas estufas destinadas à produção hortícola, num investimento de 77 mil euros enquadrado no projeto europeu LIFE IP AGRILOOP.

A iniciativa, indica o executivo, visa aumentar a produção local de alimentos frescos, reforçar a disponibilidade destes produtos ao longo do ano e contribuir para uma maior autonomia alimentar da ilha do Corvo.

O projeto contempla ainda a criação de uma área demonstrativa equipada com compostor e sistema de rega gota a gota, promovendo a valorização de resíduos verdes e a utilização eficiente dos recursos hídricos.

Está igualmente prevista a instalação de um campo demonstrativo de agricultura biológica, destinado à divulgação de boas práticas de produção sustentável e à capacitação dos produtores locais.

"A transição para uma agricultura mais sustentável deve chegar a todas as ilhas da região, independentemente da sua dimensão, garantindo igualdade de oportunidades e promovendo soluções adaptadas às especificidades de cada território", acrescenta António Ventura, que visitou a ilha do Corvo.

O secretário regional destaca ainda que "o reforço da capacidade de produção hortícola no Corvo constitui um investimento estratégico para aumentar a autonomia alimentar da ilha" do Corvo e criar melhores condições para a produção local, "ao mesmo tempo que prepara o setor para responder aos desafios das alterações climáticas".

Além das intervenções previstas para o Corvo, a ilha beneficiará das ações transversais do LIFE IP AGRILOOP, incluindo uma plataforma regional de partilha de recursos, um sistema integrado de gestão de resíduos plásticos agrícolas, iniciativas de capacitação técnica, campanhas de sensibilização, monitorização de indicadores e disseminação de boas práticas, é ainda referido na nota.