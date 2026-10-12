IVBAM promove 3.ª edição da Semana da Tecelagem e Tapeçaria

A Secretaria Regional da Agricultura e Pescas, através do Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM), promove, entre os dias 26 e 30 deste mês, a 3.ª edição da Semana da Tecelagem e Tapeçaria, uma iniciativa dedicada à valorização, preservação e divulgação das artes e ofícios tradicionais da Região Autónoma da Madeira.

Esta iniciativa, que é uma celebração da tradição e da criatividade, pretende dar visibilidade ao saber-fazer dos artesãos madeirenses, celebrando técnicas e conhecimentos transmitidos entre gerações, mas também a criatividade e a inovação que asseguram a sua continuidade no presente e no futuro.

Mais do que preservar estas técnicas, a Semana da Tecelagem e Tapeçaria procura demonstrar que a tradição é um património vivo, capaz de se reinventar, inspirar novas gerações e afirmar a identidade cultural da Madeira.

Ao longo dos cinco dias, decorrem três exposições, com destaque para peças de tecelagem e tapeçaria pertencentes a artesãos reconhecidos e marcas artesanais que irão proporcionar ao público um contacto privilegiado com diferentes técnicas, numa abordagem que cruza a herança artesanal com a expressão contemporânea.

O programa contempla ainda trabalho ao vivo e duas mesas redondas que colocam em diálogo a tradição e a inovação entre diferentes protagonistas das áreas da tecelagem e tapeçaria. O IVBAM pretende desta forma uma partilha de saberes, experiências e reflexão sobre a evolução destas artes e transmissão de conhecimentos, considerando a importância para o património cultural e artístico da Região.

Com a realização da Semana da Tecelagem e Tapeçaria, o Instituto reafirma o seu compromisso com a preservação, promoção e valorização do património artesanal madeirense, contribuindo para a continuidade de técnicas e conhecimentos que constituem um legado cultural de valor inestimável.

As atividades decorrem nas instalações do IVBAM, situadas na Rua dos Ferreiros, n.º 152, no Funchal, com entrada gratuita. Uma oportunidade para descobrir e valorizar o talento dos artesãos madeirenses e a riqueza de um património.