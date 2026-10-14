Três propostas para a 3.ª fase do Hospital da Madeira

Foram apresentadas três propostas ao concurso público para a empreitada de construção do 'Hospital Central e Universitário da Madeira – 3.ª Fase – Infraestruturas Gerais. Acabamentos e Instalações Técnicas', cujo prazo terminou ontem, 13 de Outubro.

As propostas, com valores compreendidos entre aproximadamente 354 milhões de euros e 408,5 milhões de euros, envolvem três agrupamentos concorrentes, nomeadamente MOTA-ENGIL, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.; CAPSFIL - Carlos Augusto Pinto Dos Santos & Filhos, S.A; Tecnovia Madeira, Sociedade de Empreitadas S.A.; AFAVIAS - Engenharia e Construções, S.A.; HCI - Construções, S.A e ETERMAR - ENGENHARIA, S.A.; CASAIS - Engenharia e Construção, S.A.; Teixeira Duarte - Engenharia e Construções, S.A.; Teixeira Duarte - Madeira, S.A.

Com o encerramento deste prazo, o procedimento promovido pelo Governo Regional avança agora para a fase de análise das propostas, que se inicia hoje. O júri irá proceder à respetiva avaliação e elaborar uma proposta de ordenação a submeter ao Executivo regional, de acordo com o critério de adjudicação previamente definido.

Segundo nota à imprensa, o concurso, com um preço base de 415 milhões de euros, dá continuidade ao processo de construção de uma das mais importantes infraestruturas de saúde da Região. O valor foi revisto face ao procedimento anterior, fixado em 265 milhões de euros, ao qual não foram apresentadas propostas.

A empreitada contempla as infraestruturas gerais, os acabamentos e as instalações técnicas do novo hospital, trabalhos essenciais à conclusão da obra. Após a adjudicação, a formalização do contrato e o cumprimento dos procedimentos legais, incluindo a fiscalização prévia do Tribunal de Contas, os trabalhos deverão avançar no início de 2027.

A conclusão do Hospital Central e Universitário da Madeira está prevista para o final de 2030. Este investimento estratégico visa reforçar a capacidade de resposta do Serviço Regional de Saúde e modernizar as infraestruturas hospitalares da Região, criando melhores condições para a prestação de cuidados à população madeirense.