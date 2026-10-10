Coro de Câmara da Madeira representa Portugal em festival coral em Espanha

O Coro de Câmara da Madeira participa no XXXIX Festival Coral do Atlântico, que decorre em Isla Cristina, na província espanhola de Huelva, entre 11 e 18 de Outubro, levando a música coral madeirense a um encontro internacional que reúne vários agrupamentos.

A actuação do coro madeirense está prevista para o dia 16, numa participação que pretende divulgar o trabalho artístico do grupo, promover a identidade cultural da Região e reforçar os laços de intercâmbio com outras formações corais.

Fundado em 1971, o Coro de Câmara da Madeira assinalou este ano o seu 55.º aniversário, mantendo uma actividade dedicada à interpretação e divulgação da música coral.

A presença no festival constitui uma oportunidade para representar a Madeira e Portugal além-fronteiras e partilhar o percurso artístico do agrupamento com outros coros, salienta o grupo.