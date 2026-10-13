Exposição revisita cinco edições do Encontro Regional de Conservação e Restauro do Património Cultural

Promovida pela Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, através da Direcção Regional dos Arquivos, das Bibliotecas e do Livro e da Direcção Regional da Cultura, a exposição “ERCRPC-Madeira: Do Percurso ao Futuro” é inaugurada amanhã, 14 de Outubro, pelas 16h30, na sala de exposições do Centro de Estudos de História do Atlântico – Alberto Vieira.

A mostra apresenta uma retrospectiva das cinco edições do Encontro Regional de Conservação e Restauro do Património Cultural e uma reflexão sobre os caminhos que se abrem para o futuro desta iniciativa. O secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, marca presença no evento.

Integrada no programa da quinta edição do ERCRPC-Madeira, que decorre de 12 a 16 de outubro e dedicada ao tema “A Digitalização como ferramenta de preservação, acesso e estudo do património cultural”, a exposição a inaugurar amanhã assinala cinco anos de partilha de conhecimento, formação e colaboração entre profissionais, investigadores, estudantes e instituições dedicadas à conservação e salvaguarda do património cultural.

Ao revisitar o percurso do encontro, a exposição permite recordar o trabalho desenvolvido ao longo das cinco edições e evidenciar a importância da continuidade de espaços de debate e cooperação entre as diferentes áreas do património cultural.

Para o Secretário Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, a exposição constitui uma oportunidade para reconhecer o caminho percorrido pelo ERCRPC-Madeira e perspetivar a sua evolução. “Cinco edições representam um percurso de trabalho, aprendizagem e partilha entre pessoas e instituições que têm uma responsabilidade comum na preservação do património cultural. Esta exposição permite olhar para esse caminho e perceber como o encontro tem contribuído para aproximar profissionais, promover o conhecimento e estimular novas formas de colaboração”, afirma.

A exposição integra um programa que reúne, ao longo de cinco dias, workshops, conferências e demonstrações práticas, com a participação de especialistas de instituições regionais, nacionais e internacionais. O encontro termina a 16 de outubro, com uma demonstração de digitalização tridimensional do património cultural, na Casa-Museu Frederico de Freitas.