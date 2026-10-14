Crise internacional será tema do debate mensal de 21 de Outubro

A crise internacional e as suas consequências económicas e sociais na Região Autónoma da Madeira vão ser o tema do debate mensal de 21 de Outubro, anunciou esta quarta-feira a presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal, após a Conferência de Representantes.

Segundo a presidente do Parlamento, foram apresentadas propostas para o tema pelo PSD e pelo PS, tendo sido aprovada a realização do debate sobre "a crise internacional e os efeitos e consequências económicas e sociais na Região Autónoma da Madeira".

Rubina Leal anunciou ainda que será apreciada em plenário, na próxima terça-feira, a petição colectiva intitulada "Pela salvaguarda do modelo urbano da Madeira". A iniciativa cumpriu a tramitação prevista e foi analisada pela terceira comissão especializada, encontrando-se agora em condições de ser debatida pelos deputados.

Outra das matérias abordadas foi o requerimento do PS para alterar a distribuição dos lugares na primeira fila do hemiciclo. Os socialistas consideraram que a representação dos partidos não reflectia proporcionalmente a composição parlamentar, propondo uma alteração após a perda de um deputado pelo Chega. A proposta foi aprovada por maioria, cabendo agora aos partidos indicar os deputados que ocuparão os lugares.

No final, Rubina Leal apelou à contenção da linguagem utilizada durante os trabalhos parlamentares, lembrando que o regimento e o estatuto dos deputados exigem respeito pela dignidade da instituição. "Nós devemos primar pela dignidade da casa da democracia, pela casa da autonomia, pela casa da palavra", afirmou, reconhecendo que o ambiente de debate pode ser inflamado, mas defendendo maior cuidado nas expressões utilizadas.