Governo admite privatização total da companhia até 2028

O Governo admitiu hoje a privatização total da TAP até 2028, trocando uma parte do capital da companhia aérea por participação social na Lufthansa com o objetivo de recuperar o valor total investido pelos portugueses, anunciou o primeiro-ministro.

O Governo selecionou hoje a Lufthansa para a privatização parcial da TAP, com uma proposta de 1.201 milhões de euros para até 49,9% do capital, prevendo concluir a operação até ao início de 2028.

Governo escolhe Lufthansa com proposta de 1.201 ME O Governo selecionou hoje a Lufthansa para a privatização parcial da TAP, com uma proposta de 1.201 milhões de euros para até 49,9% do capital, prevendo concluir a operação até ao início de 2028.

Na conferência de imprensa, Luís Montenegro afirmou que a parceria entre a TAP e a Lufthansa aponta para "o caminho da recuperação total do valor que os portugueses investiram na TAP".

"É com este mesmo objetivo que o Governo encara a possibilidade de, numa segunda fase até 2028, como propõem de resto os candidatos, trocar o capital remanescente por uma participação social na 'holding' do respetivo grupo", afirmou.

A oferta da Lufthansa "para uma segunda fase inclui uma verba de mais 488 milhões de euros e uma permuta de ações que pode vir a posicionar o Estado português como o segundo maior acionista desta companhia", detalhou Montenegro.