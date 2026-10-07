MESCLARTE regressa a 16 de Outubro

A edição de 2026 do MESCLARTE — Cimeira Atlântica das Indústrias Criativas realiza-se no próximo dia 16 de Outubro, a partir das 16h30, na Assembleia Legislativa da Madeira.

Sob o lema 'Madeira — The World Meets Here to Create', à semelhança do que tem acontecido nas edições anteriores, a iniciativa pretende reunir profissionais, instituições, artistas, criadores e agentes de diferentes sectores das indústrias criativas, assumindo-se como um espaço de encontro, reflexão, criação e partilha.

A organização pretende, com esta edição, reforçar o posicionamento da Madeira enquanto território de criação, inovação, cultura e talento, com projecção atlântica, nacional e internacional.