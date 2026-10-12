Audiências do Papa canceladas até 20 de Outubro

Todas as audiências do Papa Leão XIV, que será hospitalizado na terça-feira para remover um nódulo pulmonar, estão canceladas por duas semanas, até 20 de outubro, anunciou hoje o Vaticano.

Leão XIV, de 71 anos, anunciou no domingo que seria submetido a uma cirurgia "nos próximos dias" para um nódulo "circunscrito ao pulmão" e detetado "numa fase muito inicial".

Num comunicado anterior, o Vaticano tinha dado conta de que o Papa seria hospitalizado ao final da manhã de terça-feira, mas sem indicar se a cirurgia decorrerá ainda nesse dia ou depois.

Leão XIV anunciou no domingo que iria ser operado "nos próximos dias" a um nódulo "circunscrito ao pulmão", que foi detetado "numa fase muito inicial", um primeiro alerta de saúde após 17 meses de um pontificado de ritmo intenso.

Um nódulo pulmonar é uma pequena massa ou lesão no tecido pulmonar, geralmente identificada através de exames de imagem ao tórax.

"Os médicos consideram oportuno intervir e, por isso, seguindo as suas recomendações, decidi submeter-me à cirurgia para o retirar", acrescentou o Papa, após a oração do Angelus, na Praça de São Pedro.

Leão XIV indicou que o nódulo pulmonar foi identificado em exames de saúde recentes e que está "bem localizado" para ser removido.

Tradicionalmente, o hospital romano Gemelli, onde será realizado o procedimento, recebe os papas para tratamentos médicos desde o tempo de João Paulo II (1978-2005).

Não foram adiantados detalhes sobre se a cirurgia poderá alterar a agenda internacional do Papa norte-americano, que tem viagens agendadas ao Uruguai, à Argentina e ao Peru entre os dias 06 e 17 de novembro.

Nascido em Chicago, Robert Prevost tornou-se o líder de 1,4 mil milhões de católicos em todo o mundo - e o primeiro Papa norte-americano da história - a 08 de maio de 2025, após o falecimento, aos 88 anos, do argentino Papa Francisco.

Embora menos exuberante que o antecessor, Leão XIV imprimiu gradualmente o seu próprio estilo à liderança da Igreja Católica, abordando algumas das questões mais prementes a nível mundial, dos conflitos mortíferos à Inteligência Artificial.