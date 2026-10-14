Cristiano Ronaldo já era uma das principais figuras da selecção nacional em 2010

A 14 de Outubro de 2010, Cristiano Ronaldo, então com 25 anos, afirmava-se como uma das figuras centrais do futebol português, destacando-se pelo número de internacionalizações e pelos golos ao serviço da selecção nacional.

O madeirense estreou-se pela equipa das quinas a 20 de Agosto de 2003, frente ao Cazaquistão, num encontro em que foi lançado pelo seleccionador Luiz Felipe Scolari. Mais de sete anos depois, somava 78 internacionalizações, um registo que o colocava no nono lugar da lista dos jogadores com mais presenças por Portugal.

Na altura, Cristiano Ronaldo era já o internacional mais utilizado entre os jogadores convocáveis pelo seleccionador Paulo Bento, que preparava a equipa portuguesa para a fase de qualificação para o Campeonato da Europa. À sua frente na classificação histórica encontravam-se nomes como Luís Figo, que liderava com 127 jogos, Fernando Couto, com 110, e Rui Costa, com 94 internacionalizações.

A idade e a regularidade das suas presenças na equipa nacional faziam antever que Ronaldo pudesse continuar a subir na classificação e aproximar-se dos recordes estabelecidos por antigos internacionais portugueses. Vários dos jogadores que ocupavam os primeiros lugares já tinham terminado a carreira internacional ou estavam afastados das opções da selecção.

Além do número de jogos, o avançado madeirense destacava-se também pela capacidade de finalização. Apesar de um período de menor fulgor durante a passagem de Carlos Queiroz pelo comando técnico da equipa nacional, Ronaldo era já, em Outubro de 2010, o sexto melhor marcador de sempre de Portugal.

Os números confirmavam a importância que o jogador assumia no panorama futebolístico nacional e internacional, numa fase em que continuava a consolidar o seu estatuto como um dos principais nomes do futebol português.

Recentemente, Ronaldo esteve envolvido numa polémica na selecção nacional após um desentendimento com o seleccionador Jorge Jesus, por não ter sido utilizado num jogo contra a Noruega. Insatisfeito com a situação, abandonou o estágio, mas posteriormente pediu desculpa aos colegas e aos adeptos, reconhecendo que deveria aceitar as consequências da sua atitude.

A Federação Portuguesa de Futebol abriu um processo disciplinar e aplicou-lhe uma suspensão preventiva não automática. Apesar da polémica, Jorge Jesus afirmou que Ronaldo poderá regressar à seleção, deixando em aberto o futuro do capitão português.

Ronaldo deixa estágio da Selecção e promete contar "a verdade" Cristiano Ronaldo acaba de confirmar que decidiu abandonar o estágio da Selecção Nacional, em Copenhaga, na sequência da polémica dos últimos dias com o seleccionador Jorge Jesus. Portugal defronta amanhã a Dinamarca, para a Liga das Nações.