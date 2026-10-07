Ginástica no centro do debate em congresso que decorre no Funchal

O Funchal recebe, entre sexta-feira e domingo, 9 e 11 de Outubro, o 10.º Congresso Nacional e o 8.º Congresso Internacional de Ginástica, iniciativas que vão reunir mais de uma centena de participantes no Campus da Penteada, da Universidade da Madeira.

O evento, apresentado esta quarta-feira na Câmara Municipal do Funchal, é organizado pela Associação de Ginástica da Madeira e pela Federação de Ginástica de Portugal e conta com o apoio da autarquia.

Na apresentação do evento, a vereadora Helena Leal destacou a importância da formação contínua dos agentes desportivos para a qualidade da preparação dos atletas, considerando ainda que o congresso contribui para promover a modalidade e afirmar o Funchal e a Madeira no panorama regional, nacional e internacional da ginástica.